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Ростуризм объявил о создании федерального кол-центра для крымских туристов

Евгений Жуков
Общество
Ростуризм объявил о создании федерального кол-центра для крымских туристов
Фото: Unsplash

Ростуризм совместно с Минцифры запустил федеральный кол-центр для туристов, которые отдыхают в Крыму, а также для тех, кто планировал поездку туда в ближайшее время. Об этом в субботу, 8 октября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Уточняется, что данная мера реализована из-за того, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, написала Догузова в Telegram-канале. Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру + 7 (800) 707- 97-41.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение было закрыто для всех видов транспорта.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всем туристам, прибывшим на полуостров, бесплатно продлят размещение в отелях на сутки.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

Крым горячая линия Ростуризм Минцифры
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