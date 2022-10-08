На Крымском мосту завершилась работа авиации по ликвидации последствий пожара

Фото: СК РФ

Авиация завершила работу по тушению последствий пожара на Крымском мосту после взрыва грузового автомобиля. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили представители экстренных служб.

— Работа авиации по ликвидации последствий пожара на Крымском мосту завершена. Сейчас на месте работает восстановительный пожарный поезд, — сказал источник ТАСС.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Позже сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.