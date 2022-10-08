Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аксенов рассказал, когда начнутся работы по восстановлению Крымского моста

Полина Долганова
Общество
Аксенов рассказал, когда начнутся работы по восстановлению Крымского моста
Фото: glava.rk.gov.ru

Крымский мост начнут восстанавливать 8 октября после того, как свою работу на объекте закончат правоохранительные органы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без бюрократии. Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, — написал он на своей странице в Telegram.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что в свою очередь привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

С учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по дорожному строительству Илья Иванов. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

Крым Сергей Аксенов Мосты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте