Аксенов рассказал, когда начнутся работы по восстановлению Крымского моста

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Крымский мост начнут восстанавливать 8 октября после того, как свою работу на объекте закончат правоохранительные органы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без бюрократии. Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, — написал он на своей странице в Telegram.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что в свою очередь привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

С учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по дорожному строительству Илья Иванов. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.