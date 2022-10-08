Что делать при отказе тормозов

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Если в машине отказали тормоза, необходимо задействовать альтернативные способы торможения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Собеседник «ВМ» отметил, что сами по себе тормоза не отказывают.

— Всегда есть предвестники, это вопрос технического состояния, перегрева или износа тормозов. Все это поддается контролю. Если тормоза отказывают внезапно, то, скорее всего, виноват перегрев. Это происходит в горной местности, при постоянном использовании тормозов и т.д. Нужно понимать, что у тормозов есть лимит, соотносить вес транспортного средства с той дорогой, по которой придется ехать, — объяснил Бахарев.

По словам специалиста, при отказе тормозов на машине с механической коробкой передач можно снизить скорость путем поочередного понижения передач. Когда замедление станет значимым, оставшуюся скорость можно погасить стояночным тормозом.

В случае с автоматической коробкой передач подобный способ может не сработать, отметил эксперт.

— Если на машине автоматическая коробка передач, остается только стояночный тормоз. Можно попробовать понизить передачу, как на механике, но большинство современных автоматов не дадут сделать это быстро: у них есть система защиты коробки передач от избыточных оборотов. Попробовать это сделать можно путем переключения передачи через подрулевой переключатель или кнопки занижения передач, вывода селектора в положение заниженных передач (в первую и вторую). Но современные автоматы такие игрушки не пропускают, они берегут себя. На старых машинах сработать может, — рассказал Бахарев.

В крайнем случае тормозить можно при помощи скольжения о какой-либо неподвижный объект на дороге: например, об бордюр, посоветовал автоэксперт. В этом случае важно не заскакивать на него, а только останавливать машину за счет трения. Не стоит использовать для торможения попутные машины, предупредил специалист.

Лучше не пытаться «накачать» тормозную систему прерывистыми нажатиями на педаль, подчеркнул Бахарев.

— Если отказ произошел внезапно, нужно зажать педаль тормоза и держать до полной остановки. Попытка «накачать» педаль приведет к ухудшению ситуации, потому что каждый раз, как вы отпустите тормоз, система захватит воздух, — пояснил автоэксперт.

При движении в горку машина замедляется. Если есть возможность, при отказе тормозов нужно найти съезд, который уходит вверх, заключил специалист.