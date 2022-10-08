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Более 800 курсантов университета МВД приняли присягу у стен Музея Победы

Евгений Белоусов
Город
Более 800 курсантов университета МВД приняли присягу у стен Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Около Музея Победы присягу приняли первокурсники Московского университета МВД имени Кикотя. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в субботу, 8 октября, в пресс-службе музея.

— Принятие присяги — славная воинская традиция, символизирующая вступление в профессиональное сообщество, для которого самоотверженная служба государству и народу является священным долгом, главным делом жизни, — заявил замглавы МВД генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Свыше 800 курсантов дали клятву верности стране и ее народу. На торжественной церемонии также присутствовали начальник университета генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко и заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин. Церемония принятия присяги завершилась общим исполнением Гимна России.

До этого сообщалось, что в дни школьных каникул Музей Победы приглашает ребят от 7 до 13 лет на «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Уточняется, что будут организованы две осенние смены, которые начнутся 10 и 29 октября.

присяга МВД Музей Победы
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