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Около 50 артистов выступили на патриотическом концерте в Музее Победы

Евгений Белоусов
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Около 50 артистов выступили на патриотическом концерте в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялся бесплатный концерт в рамках патриотического фестиваля «Журавли Победы». В нем приняли участие около 50 артистов. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе музея.

Перед гостями выступили студия народного танца «Россияночка», волонтеры Музея Победы, а также ансамбль казачьей песни «Берюга». Лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнили русские народные песни — «Русь», «Кукушка», «Терек» и другие.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Кроме того, участники казачьего ансамбля представили задорные танцевальные композиции «Танец Казачий», «Ойся, ты ойся» и прочие. Перед гостями наряду со взрослыми артистами выступили и юные таланты.

До этого сообщалось, что на сайте Музея Победы стартовала выставка виртуальных туров, где гости могут пройти по экспозициям российских музеев.

Ролики были присланы в рамках Международного конкурса «Музеи о Победе». Всего организаторы получили свыше 130 работ из более чем 120 учреждений России, Белоруссии, Казахстана и других стран.

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