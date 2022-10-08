Американский правозащитник Барака: Запад возьмется за остальные страны мира после России

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, так как понимают, что станут мишенью после того, как страны Запада расправятся с Россией. Такое мнение выразил американский правозащитник Аджаму Барака.

По его словам, саудовцы не будут «служить белым» и не позволят G7 манипулировать рынком нефти для нанесения урона России.

— В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них, — передает слова Барака РИА Новости.

5 сентября страны ОПЕК+ одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Так, страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович объяснил «Вечерней Москве», почему в ОПЕК+ решили резко снизить добычу нефти. По его словам, данное решение вызвано желанием стабилизировать цены на нефть. Однако по ряду причин такое решение не понравилось Соединенным Штатам Америки.