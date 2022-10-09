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Приметы и советы

Прокуратура взяла под контроль расследование пожара на западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль расследование пожара на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара на улице Родниковая, в результате которого погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в субботу, 8 октября.

— Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин. <...> На месте находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов, — заявила Нефедова.

Инцидент, о котором идет, произошел вечером 8 октября. Возгорание произошло в строительной бытовке. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, через некоторое время огонь потушили. Два человека погибли.

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