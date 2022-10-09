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Жители Химок заметили на рынке кошку-сотрудницу с бейджиком

Георгий Соланович
Общество
Жители Химок заметили на рынке кошку-сотрудницу с бейджиком
Фото: Вечерняя Москва

Кошке по кличке Муся выдали бейджик, на котором написано, что животное работает в мясном отделе крытого рынка на Юбилейном проспекте в Химках. На табличке, помимо имени, также есть номер телефона.

Бейджик Мусе выдал владелец рынка. Событие умилило местных жителей.

«Какая классная штатная работница», «Она ласковая очень, периодически тискаю. И хозяин у Муси хороший, любит ее», — написали пользователи VK в комментариях под публикацией в группе «Типичные Химки».

В Московском зоопарке произошло большое пополнение. За последние несколько месяцев на свет появились пингвинята, теленок, ягненок, птенцы пеликана и лебедей. Так, например, 10 марта в зоосаде на свет появился птенец розового пеликана. Он очень любопытный и активно интересуется окружающим миром. Малыш уже выходит из родительского гнезда и заглядывает к гнездящейся по соседству паре кудрявых пеликанов.

Розовые пеликаны занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Специалистам столичного зоопарка удалось добиться регулярного размножения этих птиц, чтобы создать резервную популяцию.

«Вечерняя Москва» составила топ-10 самых милых детенышей Московского зоосада, которых можно увидеть прямо сейчас.

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