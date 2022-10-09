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В МИД заявили, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах с Киевом

Георгий Соланович

Сюжет: 

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В мире
В МИД заявили, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах с Киевом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия не отказывается от посредничества в вопросе переговоров с Украиной, однако страны — помощники должны убедить Киев принять несколько условий Москвы. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, страны — посредники должны уговорить Украину остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. Помимо этого, подчеркнул Полищук, Москва не намерена обсуждать с Киевом прошедшие в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы.

— Мы к этому (переговорам — прим. «ВМ») готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится, — сказал директор департамента МИД в интервью ТАСС.

До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в США уже были получены, и они очень позитивны. Основным вопросом сейчас, утверждает колумнист, является поиск подходящего российского собеседника для подобного диалога.

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