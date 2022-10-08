СМИ: Турция собирается организовать переговоры России и Запада по Украине

Фото: МИД РФ

Турция планирует организовать переговоры России и Запада. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.

— Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам, — заявил он.

По словам Шендира, первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в США уже были получены, и они очень позитивны. Основным вопросом сейчас, утверждает колумнист, является поиск подходящего российского собеседника для подобного диалога.

Колумнист подчеркнул, что Анкара уважает позиции и Москвы, и Киева. Поэтому если в будущем и состоятся подобные переговоры, это будет осуществлено именно благодаря Турции, передает РИА Новости.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла с пути переговоров, поэтому спецоперация продолжается. По его словам, власти Украины не раз заявляли о том, что не желают вести переговоры, поэтому Россия продолжает вести специальную военную операцию.