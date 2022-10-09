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Трамваи ряда маршрутов задерживались в районе Сокольники

Анастасия Колоскова
Происшествия
Трамваи ряда маршрутов задерживались в районе Сокольники
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Трамваи № 7, 13 и 46 задерживаются на улице Русаковской из-за ДТП на путях. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в районе остановки «Метро «Сокольники». Позже в департаменте сообщили, что движение трамваев удалось восстановить, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно о закрытии автобусной остановки «Обсерватория» на Университетском проспекте в связи с невостребованностью. Пассажирам автобусов № 57 и 111 рекомендовали пользоваться остановкой «Проспект Вернадского».

Также сообщалось, что на Рябиновой улице с 8 октября начала работу новая автобусная остановка «Очаковский путепровод». Ею смогут воспользоваться автобусы № 554, 575, 779 и 781 при курсировании в сторону Можайского шоссе.

Транспорт Район Сокольники Трамваи
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