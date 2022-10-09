В Москве продолжается реставрация служебного корпуса в усадьбе Голицыных

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Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15с3 Карта всех событий

Специалисты продолжают реставрационные работы в служебном корпусе, который входит в ансамбль усадьбы Голицыных на Старой Басманной улице в саду имени Баумана. О ходе работ рассказал представитель проводящей реставрацию подрядной организации Дильшад Гайнулин.

— Реставрация — это в первую очередь сохранение историко-культурной ценности объекта. Ее цель — воссоздать не только первоначальный облик, но и конструктив, близкий к оригиналу, — отметил он.

По словам Гайнулина, специалисты используют краски, растворы и другие материалы, которые сходны по свойствам и составу с первоначальными.

Он подчеркнул, что наиболее сложные работы уже завершены. Осталось только покрасить фасад, установить окна и двери на втором этаже, завершить чистовую отделку помещений и завершить прокладку сетей.

Исторический комплекс усадьбы включает несколько строений, среди которых дом с палатами XVI–XVII веков, главный дом, ограда, которая соединяет оба здания и каменный служебный корпус. По мнению историков, двухэтажный служебный флигель в стиле классицизма с подвальным помещением построили после пожара 1812 года.

В советское время здание отдали под коммунальное жилье. Позже в нем располагались разные учреждения. За свою историю корпус претерпел серьезные изменения: были убраны лестницы, появились новые перегородки, заменены подлинные деревянные двери и окна и утрачены исторические интерьеры.

В настоящее время в столице продолжается реализация программы по восстановлению объектов культурного наследия. В текущем году работы ведутся на 526 архитектурных памятниках, передает официальный сайт мэра Москвы.

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