Капитальный ремонт дома 1934 года постройки завершился на юге Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Пересветов переулок, 5 Карта всех событий

В ЮАО завершились работы по капитальному ремонту фасада и кровли дома № 5 в Пересветовом переулке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 9 октября.

— На первом этапе восстановили конструктив здания: очистили плоскости от накопившихся загрязнений, заделали трещины современным строительным составом, а после нанесли антигрибковую защиту, — сказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

Дом 1934 года постройки выполнен в стиле конструктивизма. Работы по восстановлению исторического облика объекта состоялись в рамках программы капитального ремонта жилого фонда Москвы.

Строители выполнили расшивку швов, а также восстановили и укрепили поврежденные участки кирпичной кладки. После этого этапа был оштукатурен фасад дома.

Такие работы, как реставрация откосов и подъездных козырьков, а также замена отливов и балконных экранов, должны проводиться с особым трепетом.

Дело в том, что именно в этих деталях сохраняется уникальный архитектурный стиль здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на северо-западе столицы завершили работы по обновлению фасада и крыши пятиэтажного дома на улице Маршала Новикова.