Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» во второй раз подряд

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Японии», стал победителем 18-го этапа чемпионата мира сезона-2022 «Формулы-1» и досрочно выиграл чемпионат.

Титул стал для него вторым в карьере — ранее он оказался сильнейшим в 2021 году. Уточняется, что Ферстаппен — 17-й в истории многократный чемпион мира и 11-й пилот, завоевавший два титула подряд.

Вторым в гонке финишировал пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул мексиканец Серхио Перес из «Ред Булла».

В середине августа исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали сообщил, что руководство гонок «Формула-1» решило приостановить проведение соревнований в России.

Уточняется, что причиной решения стала проводимая Россией спецоперация на территории Украины. В связи с этим руководство «Формулы-1» разорвало контракт на проведение гонок в стране.