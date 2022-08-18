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Руководство «Формулы — 1» заявило, что гонки в России больше не будут проводиться

Александр Афонин
Спорт
Руководство «Формулы — 1» заявило, что гонки в России больше не будут проводиться
Фото: Администрация президента РФ

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула — 1» объявило о приостановке проведения соревнований в России. Об этом сообщил исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали в четверг, 18 августа.

— Я всегда говорю, что никогда не следует говорить «никогда». Но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем вести с руководством Гран-при России переговоры. Там больше не будет гонок, — сказал он.

Уточняется, что причиной решения стала проводимая Россией спецоперация на территории Украины. В связи с этим, руководство «Формулы — 1» разорвало контракт на проведение Гран-при РФ, передает ТАСС.

26 июля сообщалось, что компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковки, передает свое подразделение в России местному руководству. По данным пресс-службы, данное решение позволит обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков предприятия.

На этой неделе еще несколько крупных зарубежных компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка. «Вечерняя Москва» выясняла, кто уйдет окончательно, а кто продаст предприятия новым владельцам.

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