CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и футбольных клубов ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» на отстранение от участия в еврокубках. Информация об этом появилась в пресс-релизе CAS в пятницу, 15 июля.

— Апелляции, поданные РФС на решения, принятые 28 февраля 2022 года Бюро ФИФА (апелляция ФИФА) и Исполнительным комитетом УЕФА (апелляция УЕФА) приостановить все российские команды и клубы от участия в соответствующих (международных — прим. «ВМ») соревнованиях до дальнейшего уведомления, были отклонены, а оспариваемые решения подтверждены, — говорится в сообщении.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях. Кроме того, УЕФА исключил московский «Спартак» из розыгрыша Лиги Европы сезона 2021/2022.

Днем ранее, 27 февраля, в ФИФА сообщили, что российская сборная по футболу сможет участвовать в соревнованиях без флага и гимна страны и в нейтральном статусе.