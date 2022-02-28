ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные команды от соревнований

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщается на сайте ФИФА.

— Все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам, — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что УЕФА исключило московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

Днем ранее, 27 февраля, в ФИФА сообщили, что российская сборная по футболу сможет участвовать в соревнованиях без флага и гимна страны и в нейтральном статусе.

До этого, 26 февраля, сообщалось, что сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды.

Кроме того, сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили 24 февраля позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.