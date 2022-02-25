Российский этап ЧМ «Формула-1» отменили

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. Информация об этом появилась на сайте соревнования.

— Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации. В четверг вечером «Формула-1», Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно, — уточняется в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он заявил, что операцию начали из-за агрессивных действий властей Украины в отношении мирного населения Донбасса. При этом лидер пообещал премьеру раздать указания насчет обеспечения безопасности индийских граждан, находящихся на Украине.