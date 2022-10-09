Москвичам рассказали, как семьи поколениями работают на заводе «Трансмаш»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более трех тысяч предприятий функционируют в городе, на части из них трудится не одно поколение москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 9 октября.

— Весной мы запустили городской проект «Династии московской промышленности», посвященный специалистам, которые работают на производствах целыми семьями. За это время в нем приняли участие 67 человек с общим стажем более 1,5 тысячи лет, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в проекте приняли участие 20 семей и 20 промпредприятий, уточнил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. При этом в перспективе власти планируют его развивать, добавил он.

Одна из таких династий — семья Приступиных. Они работают на тормозном заводе «Трансмаш» — предприятии, специализирующемся на производстве тормозных систем для подвижного состава железнодорожного транспорта и метро.

Общий стаж Приступиных на шестерых человек — 72 года. Уточняется, что 16 лет назад на пост маляра производства локомотивных приборов устроился Анатолий Приступин.

Через несколько месяцев на завод пришла и его жена Елена. После трехмесячного обучения она стала сверловщицей, а теперь работает слесарем механосборочных работ.

Примеру родителей последовали и обе дочери Приступиных. Сначала на завод пришла младшая, Наталья, ее стаж на предприятии — уже 12 лет, но сейчас она в отпуске по уходу за ребенком.

Ее муж Константин тоже работает на заводе: сперва был плотником, а теперь трудится в должности водителя транспортного цеха. Старшая дочь, Анастасия Порцева, устроилась на завод на полтора года позже младшей сестры.

Муж Анастасии, Сергей Порцев, трудится на заводе токарем четвертого разряда, передает официальный сайт мэра Москвы.

На предприятиях столицы сегодня трудятся десятки династий — от бабушек до внуков, и «семейное дело» становится все популярнее среди молодежи. Причина — не только в традициях и следовании родительским наказам.

Прежде всего это осознанный выбор: московские заводы и фабрики представляют сотрудникам отличные карьерные возможности и конкурентные зарплаты. «Вечерняя Москва» рассказывает, какие факторы влияют на выбор места работы, на примере нескольких трудовых фамилий.