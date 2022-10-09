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Социальное такси Мосгортранса перевезло более 150 тысяч пассажиров с начала года

Евгений Жуков
Город
Социальное такси Мосгортранса перевезло более 150 тысяч пассажиров с начала года
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Социальное такси Мосгортранса перевезло больше 150 тысяч человек с начала года по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В том числе летом транспорт более 60 раз выезжал на экскурсии и в санатории в городах Золотого кольца. Кроме того, маломобильные пассажиры могут оформить заявку на сопровождение на регулярных маршрутах наземного транспорта, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров помогли более 3,7 тысячи пассажирам добраться до 89 социальных объектов с начала года, уточнил он. Автобусы оборудованы пандусами, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок.

Кроме того, в салоне обустроены бортовая кухня, туалетная комната, а также место для собаки-поводыря. Помимо этого, современный транспорт оснащен мультимедийной системой и климат-контролем.

Председатель Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Лобанова уточнила, что на автобусах социального такси пассажиры ездят на экскурсии и фестивали не только по Москве и области, но и в другие города.

Помимо этого, спортсменов общества регулярно доставляют на тренировки и соревнования, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого специалисты столичной соцзащиты рассказали, как помогают москвичам с инвалидностью вернуться к привычной жизни.

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