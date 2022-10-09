Врач Демьяновская рассказала о вреде горчичников и банок

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Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что народную медицину не следует применять в качестве основного способа лечения и профилактики ОРВИ.

— Горчичники, банки, распаривание ног оказывают согревающий эффект на тело и стимулируют кровообращение. Это заставляет организм мобилизовать собственные ресурсы и процессы, — сказала эксперт.

Однако она добавила, что эффективность перечисленных народных методов в лечении и профилактике простудных заболеваний не подтверждается современной наукой. По мнению Демьяновской, данными мерами можно серьезно навредить организму и усугубить течение болезни.

Народный метод растирания тела уксусом или спиртом грубо нарушает терморегуляцию организма, предупредила она. В таком случае температура кожи резко снижается, происходит суживание сосудов, что в свою очередь способствует дальнейшему повышению температуры, передает RT.

До этого главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как защититься от простуды в высокий эпидсезон.

По мнению специалиста, важно обильное питье, которое смывает болезнетворные микроорганизмы со слизистых оболочек и способствует их выведению.