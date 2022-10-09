«Еще бы жил да жил»: экс-домработница Моисеева назвала причину его смерти

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Причиной преждевременной смерти певца Бориса Моисеева стало то, что он не заботился о своем здоровье. Об этом заявила его бывшая домработница Лидия Александровна, которая проработала у артиста 17 лет.

— До глубины души жалко! Если бы занялся собой... Еще бы жил да жил, — сказала она в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Женщина убеждена, что артист довел себя до кончины посредством неправильного образа жизни. Ее дочь одно время выступала в качестве танцовщицы в трио с участием Моисеева «Экспрессия».

Заслуженный артист также являлся крестным внучки женщины. Лидия Александровна работала у Моисеева вплоть до того времени, когда у него произошли два инфаркта. После этого артисту потребовалась домработница с медицинским образованием.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября.

До этого брат Моисеева заявил, что к смерти певца причастен его арт-директор Сергей Горох. По утверждению родственника артиста, Горох намеренно делал все, чтобы тот скончался.