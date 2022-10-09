Тишковец: Золотая осень в Центральной России растянется еще на неделю

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом плане будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После кратковременных осадков, которые пройдут вечером в воскресенье, 9 октября, и в ночь на понедельник, 10 октября, атмосфера стабилизируется.

Подобное связано с выходом антициклона с запада, который удержит позиции до субботы, 15 октября, включительно. Поэтому жители Московского региона смогут насладиться золотой осенью в классическом ее проявлении.

В целом можно ожидать утренние туманы, минимальная температура при этом будет составлять 0 — плюс 5 градусов, однако днем воздух будет прогреваться до плюс 8–13 градусов. Осадки можно ожидать только к воскресенью, 16 октября, написал Тишковец в Telegram-канале.

До этого гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что сейчас самое время заняться высадкой первоцветов, потому как первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного.