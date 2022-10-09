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NYT: «Экологическая показуха» США и ЕС насмешила Путина

Анастасия Колоскова
В мире
NYT: «Экологическая показуха» США и ЕС насмешила Путина
Фото: Администрация президента РФ

«Показуха» в вопросах экологии со стороны США и ЕС вызывает смех. Об этом сообщило американское издание The New York Times в воскресенье, 9 октября.

— Пока мы не обеспечим стабильных и надежных поставок энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами, — говорится в статье.

Отмечается, что западные станы делают вид, что у них получится избавиться от значительных выбросов и легко «перепрыгнуть к возобновляемой энергетике». Так, в пример приводятся немцы, которые «гордились собой», не осознавая, что причина исполнения их «голубой мечты» в том, что «Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу».

По данным газеты, США, в отличие от стран ЕС, в теории имеют возможность обеспечить свои потребности в энергетике. Тем не менее даже им не хватает экспортных ресурсов, чтобы компенсировать сокращение добычи нефти со стороны России и ОПЕК+, передает РИА Новости.

До этого британское издание Daily Express сообщило, что планы президента Соединенных Штатов Джо Байдена по прекращению экспорта газа и других энергоносителей для снижения цен на топливо в Штатах могут погрузить Европу в энергетический хаос.

Россия США Владимир Путин Энергетика Европа
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