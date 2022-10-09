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Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла»

Евгений Жуков
Общество
Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла»
Фото: Администрация президента РФ

Решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является «победой здравого смысла». Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

— Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла, — сказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что определенное влияние на это решение ОПЕК+ могли оказать личные визиты президента Владимира Путина в арабские страны. В 2019 году российский лидер посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию.

— В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения — отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, — конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты, — подчеркнул Песков.

До этого он рассказал, что США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По мнению Пескова, Вашингтон пытается манипулировать своими запасами нефти, однако ни к чему хорошему такие меры не приведут.

Дмитрий Песков Россия ОПЕК+
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