Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла»

Фото: Администрация президента РФ

Решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является «победой здравого смысла». Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

— Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла, — сказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что определенное влияние на это решение ОПЕК+ могли оказать личные визиты президента Владимира Путина в арабские страны. В 2019 году российский лидер посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию.

— В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения — отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, — конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты, — подчеркнул Песков.

До этого он рассказал, что США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По мнению Пескова, Вашингтон пытается манипулировать своими запасами нефти, однако ни к чему хорошему такие меры не приведут.