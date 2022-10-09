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Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за киносъемок 12 октября

Лейла Алиева
Город
Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за киносъемок 12 октября
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Крутицкая улица, 9с1 Карта всех событий

На участке Крутицкой улицы перекроют движение транспорта 12 октября в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

— Из-за проведения киносъемок будет перекрыт участок улицы Крутицкой 12 октября с 7:00 до 22:00. Просим заранее выбирать маршруты объезда, — говорится в сообщении.

Так, перекроют движение на участке Крутицкой улицы в районе дома 9, строение 1. При этом перекрытие будет осуществляться с организацией проезда для спецтранспорта и автомобилей местных жителей, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на участке улицы Пруд-Ключики 10 октября ограничат движение транспорта из-за проведения киносъемок. Уточняется, что перекрытие будет осуществляться интервально и не продлится дольше 10 минут.

Проезд спецтранспорта и автомобилей местных жителей ограничен не будет. Столичных водителей призвали заранее строить маршруты.

Кроме того, ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 9 и 10 октября. Изменения также связаны с проведением съемок кинофильма.

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