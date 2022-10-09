Чем опасна домашняя плесень

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Плесень — это грибок, который может повлечь за собой ряд серьезных осложнений для здоровья человека. Какие опасности таит в себе плесень и как она может попасть в организм, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По мнению специалиста, главная угроза плесени в том, что из-за нее возникают тяжелые системные заболевания.
— У людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями плесень может спровоцировать грибковое поражение всех органов, которое может привести даже к смерти, — предупредила Чернышова.
Кроме того, по ее словам, токсины грибков оказывают негативное влияние на печень.
— Если у человека уже имеются заболевания печени, они могут усугубиться, а отравления будут протекать острее, — отметила врач.
В группе риска поражения грибком находятся:
По словам терапевта, существует несколько путей попадания грибка в организм.
— Человек может употребить в пищу овощ, который поразила грибковая инфекция. Если при этом на слизистой рта имеются ранки, может возникнуть грибковое поражение полости рта, — пояснила собеседница «ВМ».
Если убрать видимую часть поражения с продукта, который покрылся плесенью, это не обезопасит человека от попадания грибка в организм, предупредила Чернышова.
— Споры грибов могут находиться и в той части, которая, на первый взгляд, кажется непораженной, соответственно, это не оберегает от попадания плесени в организм, — поделилась врач.
В другом случае плесень может попасть в организм из-за неблагоприятных жилищных условий, подчеркнула терапевт.
— Квартирная плесень является сильным аллергеном, а вещества, которые она выделяет, очень опасны для человека, — отметила Чернышова.
Под воздействием таких грибов человек может заработать ряд серьезных заболеваний, например, бронхиальную астму, предупредила медик.
Собеседница «ВМ» предупредила, что бесконтрольный прием антибиотиков также может привести к развитию грибковых инфекций.
— Многие антибиотики производятся из грибов, которые разрушают благоприятную среду для бактерий, после чего начинают разрастаться, — объяснила Чернышова.
Она добавила, что бесконтрольный прием антибиотиков может спровоцировать различные виды инфекций, среди которых: грибковые ангины, отиты, поражения легких, кожи и ногтей.