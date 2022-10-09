Чем опасна домашняя плесень

Фото: shutterstock

Плесень — это грибок, который может повлечь за собой ряд серьезных осложнений для здоровья человека. Какие опасности таит в себе плесень и как она может попасть в организм, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Группы риска

По мнению специалиста, главная угроза плесени в том, что из-за нее возникают тяжелые системные заболевания.

— У людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями плесень может спровоцировать грибковое поражение всех органов, которое может привести даже к смерти, — предупредила Чернышова.

Кроме того, по ее словам, токсины грибков оказывают негативное влияние на печень.

— Если у человека уже имеются заболевания печени, они могут усугубиться, а отравления будут протекать острее, — отметила врач.

В группе риска поражения грибком находятся:

люди с ослабленным иммунитетом;

дети;

пожилые;

те, кто недавно переболел инфекционными заболеваниями;

обладатели хронических заболеваний.

Как плесень попадает в организм

По словам терапевта, существует несколько путей попадания грибка в организм.

— Человек может употребить в пищу овощ, который поразила грибковая инфекция. Если при этом на слизистой рта имеются ранки, может возникнуть грибковое поражение полости рта, — пояснила собеседница «ВМ».

Если убрать видимую часть поражения с продукта, который покрылся плесенью, это не обезопасит человека от попадания грибка в организм, предупредила Чернышова.

— Споры грибов могут находиться и в той части, которая, на первый взгляд, кажется непораженной, соответственно, это не оберегает от попадания плесени в организм, — поделилась врач.

В другом случае плесень может попасть в организм из-за неблагоприятных жилищных условий, подчеркнула терапевт.

— Квартирная плесень является сильным аллергеном, а вещества, которые она выделяет, очень опасны для человека, — отметила Чернышова.

Под воздействием таких грибов человек может заработать ряд серьезных заболеваний, например, бронхиальную астму, предупредила медик.

Одно лечит, другое калечит

Собеседница «ВМ» предупредила, что бесконтрольный прием антибиотиков также может привести к развитию грибковых инфекций.

— Многие антибиотики производятся из грибов, которые разрушают благоприятную среду для бактерий, после чего начинают разрастаться, — объяснила Чернышова.

Она добавила, что бесконтрольный прием антибиотиков может спровоцировать различные виды инфекций, среди которых: грибковые ангины, отиты, поражения легких, кожи и ногтей.