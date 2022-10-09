«Начинает сдавливать головной мозг»: что такое хондрома и чем она опасна

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Хондрома — это доброкачественная опухоль, состоящая из клеток взрослого гиалинового хряща, которая развивается в костях. Травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об опасностях и причинах ее возникновения.

По его словам, эта опухоль чаще встречается у людей в возрасте от 10 до 30 лет. Обычно ее выявляют в 14–16 лет.

— Причины возникновения хондром в большинстве случаев неизвестны, но есть гибкие, гуттаперчевые люди, у которых в организме не хватает коллагена, вот у них может встречаться такое заболевание чаще, — отметил Терновой.

Врач рассказал, что хондрома обычно локализуется в:

кистях рук;

плечевой кости;

бедренной кости;

ребрах;

костях черепа.

Специалист уточнил, что существует два типа данного заболевания:

внутренняя хондрома в кости, которая постепенно увеличивается и деформирует ее;

внешняя хондрома в виде нароста.

Терновой подчеркнул, что на ранних этапах болезни она достаточно малозаметна.

— Если хондрома начинает расти наружу, то появляется на теле припухлость и сдавление мягких тканей. Если хондрома растет из костей черепа вовнутрь, то она начинает сдавливать головной мозг. В таком случае очень быстро появляются симптомы: головокружения и боли вплоть до нарушения функций верхних и нижних конечностей, — предупредил медик.

Ортопед пояснил, что чаще всего такая болезнь диагностируется случайно во время рентгена травмированной кости.

— Если там появляются припухлость и деформация, то уже идет конкретная диагностика с помощью рентгена и компьютерной томографии, — сообщил Терновой.

Собеседник «ВМ» отметил, что лечение данного заболевания требует хирургического вмешательства. В том случае, если дефект в кости большой, то его заполняют искусственной костью.

— Когда опухоль из хряща растет внутри косточки, то в этом месте она становится хрупкой и мягкой. Поэтому возможны переломы. К примеру, человеку достаточно будет чуть подпрыгнуть и кость в бедре может сломаться в случае наличия хондромы, — подчеркнул эксперт.

Врач предупредил, что хондрома может вызывать достаточно серьезные последствия. К примеру, в редких случаях она способна перейти в злокачественную опухоль — хондросаркому.