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«Нарушают метаболизм»: диетолог Соломатина перечислила продукты, провоцирующие рак

Иссалина Аюпова

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Общество
Какие продукты провоцируют рак
Фото: Depositphotos

Не все продукты одинаково полезны для человека. Некоторые из них и вовсе становятся причиной развития серьезных заболеваний. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие продукты способствуют возникновению онкологии.

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, вызывать рак могут продукты, которые нарушают метаболизм человека. Среди них:

  • Жаренные в масле продукты

— Масло с низкой точкой дымления способствует возникновению канцерогенов, которые приводят к раку, — предупредила Соломатина.

  • Рыба с солями тяжелых металлов

По словам диетолога, существуют виды рыб, которые накапливают в себе отрицательные вещества, провоцирующие раковые опухоли. В частности, тунец содержит большое количество ртути.

  • Сахар

— Большое количество сахара, которое организм не в силах утилизировать, перерабатывается в жир, провоцирующий воспаление гормонов, это и приводит к онкогенезу, — пояснила врач.

  • Переработанные виды мяса

В частности, сообщила собеседница «ВМ», речь идет о колбасах и сосисках.

— Высокая концентрация нитрита натрия в этих продуктах приводит к возникновению рака, — отметила Соломатина.

Диетолог также рассказала, что если все же хочется съесть вредные продукты, необходимо ограничить их потребление до минимума.

— Также стоит выбирать из этих продуктов те, в которых концентрация негативных веществ ниже, и те, что были выращены в более безопасных местах, — подчеркнула диетолог.

Кроме того, врач рассказала, какие ягоды не рекомендуется включать в рацион очень часто. По ее словам, употребление кислых ягод каждый день может привести к повышенной кислотности желудка и спровоцировать язвы.

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