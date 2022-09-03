Диетолог Соломатина рассказала, какие фрукты и ягоды нельзя есть каждый день

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Клюква, облепиха, черная смородина и крыжовник могут негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт. Эти ягоды не рекомендуется есть каждый день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, кислые ягоды не нужно есть каждый день, так как они могут повышать кислотность желудка. Это может спровоцировать обострение или способствовать развитию язвенных болезней.

— Клюква и облепиха могут раздражительно действовать на желудок. Эти ягоды полезны, но они достаточно кислые и могут негативно действовать на желудочно-кишечный тракт. Не нужно чрезмерно увлекаться черной смородиной и крыжовником, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что здоровый человек может есть все остальные фрукты и ягоды каждый день. Однако нужно соблюдать меру.

— Здоровым людям можно есть любые фрукты и некислые ягоды каждый день. Главное — соблюдать меру. Не нужно за раз съедать килограмм апельсинов или половину арбуза. Одно яблоко, апельсин или нектарин в сутки пойдут только на пользу. Безусловно, есть люди с непереносимостью определенных фруктов или ягод, а также те, кто страдает сахарным диабетом. Им важно знать свои особенности и строго соблюдать их в отношении ягод и фруктов, — отметила эксперт.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова также рассказала, что употребление чрезмерного количества фруктозы может оказать негативное влияние на печень. Специалист добавила, что для поджелудочной железы углевод менее опасен. По ее словам, фруктоза имеет несколько иные свойства, чем сахарный песок, что позволяет использовать ее в качестве замены.

Диетолог порекомендовала не превышать суточную норму потребления фруктозы. Так, на один прием пищи женщинам достаточно 150–200 граммов фруктов и ягод, мужчинам — 200–250.