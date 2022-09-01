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Диетолог рассказала, чем грозит переизбыток фруктозы в рационе человека

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, чем грозит переизбыток фруктозы в рационе человека
Фото: Unsplash

Употребление чрезмерного количества фруктозы может оказать негативное влияние на печень. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

— Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа, — сказала она.

Специалист добавила, что для поджелудочной железы углевод менее опасен. По ее словам, фруктоза имеет несколько иные свойства, чем сахарный песок, что позволяет использовать ее в качестве замены.

Диетолог порекомендовала не превышать суточную норму потребления фруктозы. Так, за один прием пищи женщинам достаточно 150–200 граммов фруктов и ягод, мужчинам — 200–250. Дианова советует есть не более двух подобных порций за день, передает радио Sputnik.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли необходимо исключить из рациона некоторые продукты, придерживаясь здорового питания. По его словам, существуют разные типы питания, определяющиеся целью, которую хочет достигнуть человек.

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