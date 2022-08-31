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Диетолог Гинзбург развеял популярные мифы о правильном питании

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Гинзбург развеял популярные мифы о правильном питании
Фото: pixabay.com/ru

Общепринятое понимание правильного питания не совсем верно, так как существует множество необоснованных убеждений о вреде определенных продуктов. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли необходимо исключить из рациона некоторые продукты, придерживаясь здорового питания.

Типы питания

По его словам, существуют разные типы питания, определяющиеся целью, которую хочет достигнуть человек.

— Если, например, человек ставит цель поддержать здоровье при помощи пищи — это здоровое питание. Если целью питания является увеличение продолжительности жизни человека — это антиэйдж-питание, — объяснил Гинзбург.

Диетолог дополнил, что оно близко к здоровому, но учитывает особенности пола и возраста.

— Если целью питания является улучшение мышечной массы и спортивных показателей человека — это спортивное питание, — рассказал собеседник «ВМ».

Учитывайте пол и возраст

Специалист отметил, что при выборе типа питания необходимо учитывать особенности пола и возраста.

— Женщинам детородного возраста рекомендовано добавлять в рацион продукты, которые богаты железом, — прокомментировал Гинзбург.

Однако большинству мужчин и женщин возраста 50–60+, по словам врача, необходимо снизить потребление продуктов с высоким уровнем железа.

Главные мифы

Как рассказал Гинзбург, в отношении правильного питания существует достаточное количество заблуждений.

— Например, мнение о том, что растительные масла полезны, а животные масла вредны, не совсем верное. Важно понимать, что некоторые растительные масла тоже могут оказывать негативное влияние на организм человека, — пояснил специалист.

Он дополнил, что речь идет о подсолнечном, соевом и кукурузном маслах, так как они перегружают организм омега-6 жирными кислотами.

— Животные жиры, однако, не так уж и вредны, особенно для тех, кто занят физической активностью и умеренно потребляет сахар и сахаросодержащие продукты, — подчеркнул Гинзбург.

Также врач отметил, что вред от кисломолочных продуктов с низким уровнем жирности преувеличен, так как в них отмечается высокое содержание белка.

Правильные и неправильные

Как отметил диетолог, здоровое питание всегда строится на осознанных ограничениях и расширениях, однако можно отметить продукты, потребление которых требуется увеличить или снизить.

Что нужно увеличить:

  • морская рыба;
  • сложные углеводы;
  • овощи;
  • фрукты;
  • ягоды;
  • зелень;
  • кисломолочные продукты.

Что нужно исключить:

  • продукты с высоким содержанием сахара и гликемическим индексом;
  • трансжиры;
  • продукты, богатые омега-6 жирными кислотами (подсолнечное масло);
  • красное и жареное мясо.

Полезную еду можно и нужно заготавливать на зиму — правильная подготовка к холодному сезону позволит заметно снизить вероятность заболеть в этот период. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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