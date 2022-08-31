Диетолог Гинзбург развеял популярные мифы о правильном питании
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Общепринятое понимание правильного питания не совсем верно, так как существует множество необоснованных убеждений о вреде определенных продуктов. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли необходимо исключить из рациона некоторые продукты, придерживаясь здорового питания.
Типы питания
По его словам, существуют разные типы питания, определяющиеся целью, которую хочет достигнуть человек.
— Если, например, человек ставит цель поддержать здоровье при помощи пищи — это здоровое питание. Если целью питания является увеличение продолжительности жизни человека — это антиэйдж-питание, — объяснил Гинзбург.
Диетолог дополнил, что оно близко к здоровому, но учитывает особенности пола и возраста.
— Если целью питания является улучшение мышечной массы и спортивных показателей человека — это спортивное питание, — рассказал собеседник «ВМ».
Учитывайте пол и возраст
Специалист отметил, что при выборе типа питания необходимо учитывать особенности пола и возраста.
— Женщинам детородного возраста рекомендовано добавлять в рацион продукты, которые богаты железом, — прокомментировал Гинзбург.
Однако большинству мужчин и женщин возраста 50–60+, по словам врача, необходимо снизить потребление продуктов с высоким уровнем железа.
Главные мифы
Как рассказал Гинзбург, в отношении правильного питания существует достаточное количество заблуждений.
— Например, мнение о том, что растительные масла полезны, а животные масла вредны, не совсем верное. Важно понимать, что некоторые растительные масла тоже могут оказывать негативное влияние на организм человека, — пояснил специалист.
Он дополнил, что речь идет о подсолнечном, соевом и кукурузном маслах, так как они перегружают организм омега-6 жирными кислотами.
— Животные жиры, однако, не так уж и вредны, особенно для тех, кто занят физической активностью и умеренно потребляет сахар и сахаросодержащие продукты, — подчеркнул Гинзбург.
Также врач отметил, что вред от кисломолочных продуктов с низким уровнем жирности преувеличен, так как в них отмечается высокое содержание белка.
Правильные и неправильные
Как отметил диетолог, здоровое питание всегда строится на осознанных ограничениях и расширениях, однако можно отметить продукты, потребление которых требуется увеличить или снизить.
Что нужно увеличить:
- морская рыба;
- сложные углеводы;
- овощи;
- фрукты;
- ягоды;
- зелень;
- кисломолочные продукты.
Что нужно исключить:
- продукты с высоким содержанием сахара и гликемическим индексом;
- трансжиры;
- продукты, богатые омега-6 жирными кислотами (подсолнечное масло);
- красное и жареное мясо.
Полезную еду можно и нужно заготавливать на зиму — правильная подготовка к холодному сезону позволит заметно снизить вероятность заболеть в этот период. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.