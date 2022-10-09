Музей Победы продлил выставку «Обыкновенный нацизм» до 31 декабря

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы продлил работу выставки «Обыкновенный нацизм» до 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 9 октября.

С начала работы экспозиции ее посетили свыше 300 тысяч человек. Также она стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

На выставке москвичи могут узнать об украинских националистах — пособниках нацистов в годы Великой Отечественной войны. В конце июня экспозицию расширили и открыли новый раздел — «Обыкновенный NATOцизм», посвященный агрессивной политике Североатлантического альянса, его деятельности, которая неоднократно была направлена на развязывание военных конфликтов, приведших к массовой гибели населения в различных странах.

Гости увидят более 300 экспонатов, среди которых трофеи националистических полков, взятые из расположения части в Мариуполе после капитуляции боевиков, тяжелое вооружение, бронежилеты, обмундирование. Многие предметы были привезены с территории Донбасса межмузейной группой, которая была создана Министерством культуры Российской Федерации при содействии Российского исторического общества.

С 10 по 16 октября в столице пройдет «Московская музейная неделя», в рамках которой все желающие смогут бесплатно посетить экспозиции городских выставочных площадок.