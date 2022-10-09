Горожанам рассказали, какие выставки посетить с детьми на «Московской музейной неделе»

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заповедник «Кузьминки-Люблино» Карта всех событий

С 10 по 16 октября в столице пройдет «Московская музейная неделя», в рамках которой все желающие смогут бесплатно увидеть экспозиции городских выставочных площадок.

Так, музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» подготовит уникальный проект «Три века русской парфюмерии». Он расскажет об истории появления русского парфюмерного искусства и его особенностях.

Проект заинтересует ребят старше 12 лет. Посетить выставку бесплатно можно в среду, 12 октября.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева представит выставку «12 признаков живого» в павильоне «Геология» на ВДНХ. Ученые-биологи и современные художники продемонстрируют, как все существующее на нашей планете взаимосвязано друг с другом. Бесплатно посетить экспозицию можно в четверг, 13 октября.

В этот же день в Музее космонавтики будет открыт свободный вход на выставку «Мечты и реальность», где будут представлены работы в двух основных направлениях космической живописи — реалистическом и мечтательно-философском.

Дарвиновский музей приглашает 13 октября бесплатно осмотреть основную экспозицию об истории становления теории эволюции, а также разнообразии жизни на Земле и естественном отборе.

Ученикам старших классов и их родителям может быть интересна выставка «Образ Петра I в творчестве А. С. Пушкина» в Государственном музее А. С. Пушкина.

Выставочный проект создан в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. Посетить экспозицию бесплатно можно в пятницу, 14 октября.

Увидеть лучшие работы российских художников-наивистов на конную тематику все желающие смогут на выставке «Конь-огонь» в филиале «Музей русского лубка и наивного искусства» Галереи Ильи Глазунова в воскресенье, 16 октября.

Кроме того, в Галерее Ильи Глазунова открыта выставка «Народный костюм губерний России (XVIII — начало XX века)». Экспозиция отражает всю красоту и уникальность русской культуры.

Выставка заинтересует детей старше шести лет. Ее можно будет увидеть бесплатно в воскресенье, 16 октября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в дни школьных каникул Музей Победы приглашает ребят от 7 до 13 лет на «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Уточняется, что будут организованы две осенние смены, которые начнутся 10 и 29 октября.