Российский Су-24 совершил жесткую посадку в Ростовской области

Фото: Минобороны РФ

Российский самолет Су-24 потерпел крушение в Ростовской области во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа в воскресенье, 9 октября.

— 9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на земле разрушения отсутствуют, а экипаж эвакуировали на аэродром базирования, пишет ТАСС.

Недавно небольшой самолет Cessna, который направлялся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море около Вентспилса. Уточнялось, что на его борту было четыре человека. Перед крушением контакт с бортом оборвался, в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. На место предполагаемого падения отправились спасатели.