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WT: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

Евгений Жуков
В мире
WT: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+
Фото: whitehouse

Американские конгрессмены предложили вывести военные силы США из Саудовской Аравии и ОАЭ, тем самым отомстив арабским странам за сокращение добычи нефти. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщило издание Washington Times.

Как уточняется, резкое сокращение добычи нефти в названных странах Ближнего Востока, несмотря на попытку президента Байдена выстроить доверительные отношения с обоими государствами в последние месяцы, является враждебным актом в отношении Вашингтона.

В документе, получившем название «Закон о напряженном партнерстве», говорится, что предпринятые шаги со стороны руководства арабских стран стали четким сигналом того, что они выбрали «сторону России в ее конфликте с Украиной».

Конгрессмены Шон Кастен и Сьюзан Уайлд, участвовавшие в составлении документа, делают акцент на то, что именно американские военные обеспечивают безопасность двух арабских государств в последние годы.

Политики также отметили, что «если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь (президенту Российской Федерации Владимиру — прим. «ВМ») Путину, они должны рассчитывать на его защиту».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является «победой здравого смысла».

ОАЭ Россия США Саудовская Аравия ОПЕК+
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