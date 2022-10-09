Автомобиль сбил пешехода на самокате в Ново-Переделкине

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Лукинская улица, 10 Карта всех событий

Автомобиль сбил пешехода на самокате в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

Инцидент произошел примерно в 15:46 на Лукинской улице в районе дома 10. На кадрах видно, как пересекавшего пешеходный переход человека сбивает автомобиль.

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Движение транспорта на данный момент в районе аварии не затруднено. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в этот же день на внутренней стороне 56-го километра МКАД, где столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. Движение в сторону развязки с Рублево-Успенским шоссе осуществлялось по трем полосам из пяти.