Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на 56-м километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 56-й километр Карта всех событий

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 56-го км МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

Инцидент произошел на участке после развязки с Можайским шоссе. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в сторону развязки с Рублево-Успенским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло накануне, когда два автомобиля столкнулись на Домодедовской улице Москвы.

До этого на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.