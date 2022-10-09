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Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на 56-м километре МКАД

Лейла Алиева
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Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на 56-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 56-й километр Карта всех событий

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 56-го км МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

Инцидент произошел на участке после развязки с Можайским шоссе. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на 56-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в сторону развязки с Рублево-Успенским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло накануне, когда два автомобиля столкнулись на Домодедовской улице Москвы.

До этого на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

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