Массовое ДТП произошло в Митьковском тоннеле

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Митьковский тоннель Карта всех событий

Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне ТТК. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

Инцидент произошел в Митьковском тоннеле. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в сторону Рижской эстакады осуществляется по двум полосам из четырех. Выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день автомобиль сбил пешехода на самокате в столичном районе Ново-Переделкино. Уточняется, что авария произошла примерно в 15:46 на Лукинской улице в районе дома 10.