Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы загорелась радиотелебашня. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 9 октября.
Признаки возгорания заметили на улице Демьяна Бедного, 24, строение 17. На данный момент на место происшествия направились пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.
Кадры с места события опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
8 октября еще одно возгорание случилось в строительной бытовке. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, в результате погибли два человека.