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Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 24с17 Карта всех событий

На северо-западе Москвы загорелась радиотелебашня. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 9 октября.

Признаки возгорания заметили на улице Демьяна Бедного, 24, строение 17. На данный момент на место происшествия направились пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

Кадры с места события опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

8 октября еще одно возгорание случилось в строительной бытовке. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, в результате погибли два человека.

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