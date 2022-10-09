Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 24с17 Карта всех событий

На северо-западе Москвы загорелась радиотелебашня. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 9 октября.

Признаки возгорания заметили на улице Демьяна Бедного, 24, строение 17. На данный момент на место происшествия направились пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

Кадры с места события опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Москва 24

8 октября еще одно возгорание случилось в строительной бытовке. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, в результате погибли два человека.