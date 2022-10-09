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Трамваи трех маршрутов задерживаются на Покровском бульваре

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Трамваи трех маршрутов задерживаются на Покровском бульваре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

Трамваи № А, 3 и 39 задерживаются в центре Москвы из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

Задержка трамваев произошла на Покровском бульваре, в районе остановки «Казарменный переулок».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день автомобиль сбил пешехода на самокате в столичном районе Ново-Переделкино. Авария произошла примерно в 15:46 на Лукинской улице в районе дома 10.

Басманный район Задержания Трамваи
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