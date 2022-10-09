Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение трамваев на Покровском бульваре восстановлено

Лейла Алиева
Происшествия
Движение трамваев на Покровском бульваре восстановлено
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

На Покровском бульваре удалось восстановить движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

— Восстановлено движение трамваев на Покровском бульваре, — говорится в сообщении.

Сбой в движении трамваев № А, 3 и 39 произошел на Покровском бульваре, в районе остановки «Казарменный переулок». Причиной этому стал застрявший на путях автомобиль.

До этого стало известно о закрытии автобусной остановки «Обсерватория» на Университетском проспекте в связи с невостребованностью. Пассажирам автобусов № 57 и 111 рекомендовали пользоваться остановкой «Проспект Вернадского».

Басманный район восстановлено Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте