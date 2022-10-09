Движение трамваев на Покровском бульваре восстановлено

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

На Покровском бульваре удалось восстановить движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

— Восстановлено движение трамваев на Покровском бульваре, — говорится в сообщении.

Сбой в движении трамваев № А, 3 и 39 произошел на Покровском бульваре, в районе остановки «Казарменный переулок». Причиной этому стал застрявший на путях автомобиль.

До этого стало известно о закрытии автобусной остановки «Обсерватория» на Университетском проспекте в связи с невостребованностью. Пассажирам автобусов № 57 и 111 рекомендовали пользоваться остановкой «Проспект Вернадского».