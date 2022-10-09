Иран и Россия подписали меморандум в сфере нефтегаза

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму более чем 40 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

— Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью четыре миллиарда долларов на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 40 миллиардов, — заявил он.

По словам заместителя Оуджи Ахмеда Асадзаде, Россия планирует начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений в Иране. Соответствующую сделку подпишут до конца года, передает агентство ISNA.

До этого стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.