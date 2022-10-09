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Свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Лейла Алиева
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Свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столичных аэропортах задержали и отменили 23 рейса. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания» в воскресенье, 9 октября.

Так, в аэропорте Внуково задержали девять рейсов и пять отменили. В Домодедове три рейса задержали и один отменили. При этом в Шереметьеве три рейса задержаны и два отменены, отмечается в сервисе.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

Кроме того, лоукостер с ноября 2022 года приступит к выполнению полетов из аэропорта Шереметьево. Так, в предстоящем зимнем сезоне рейсы будут осуществляться через терминал В. При этом в начале продаж авиакомпания предложит более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам.

Также стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортах на юге и в центральной части России продлили до 16 октября. Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

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