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Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении рейсов из Шереметьева

Елена Самойлова
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении рейсов из Шереметьева
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Лоукостер «Победа» с ноября 2022 года приступит к выполнению полетов из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в среду, 24 августа.

В предстоящем зимнем сезоне рейсы будут осуществляться через терминал В. При этом в начале продаж авиакомпания предложит более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам, отмечается на сайте «Победы».

Большую часть полетной программы составят рейсы в регионы России без пересадки в Москве. При этом часть полетов будет выполняться из аэропорта Внуково.

Из Шереметьева этой зимой рейсами «Победы» можно будет улететь в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград и Минеральные Воды.

«Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города России и обратно.

Покупка пенсионного билета доступна для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. При этом граждане преклонного возраста могут получить дополнительную скидку 25 процентов, если вместе с ними будут путешествовать дети от двух до 12 лет.

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