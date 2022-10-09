Болтон заявил, что, применив ядерное оружие, Путин станет «законной целью»

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Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон высказался, что президент России Владимир Путина будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия.

— Путин — центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем «законная военная цель». Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай, — заявил он в интервью каналу CBS News.

Болтон сделал это заявление в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и об ответе Соединенных Штатов, если это произойдет.

— Мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и всему руководству России, жителям РФ: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, то он подпишет собственную предсмертную записку, — сказал политик.

До этого в издании New York Times сообщалось, что Путин в своей речи на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до самого конца. В статье отмечается, что риторика российского лидера в отношении конфликта стала более жесткой, чем раньше.