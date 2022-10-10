Капитальный ремонт дома 1954 года постройки в Перове завершится в ноябре

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Перовская улица, 49/53 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты продолжают работы по обновлению дома № 49/53 на Перовской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 9 октября.

Часть работ уже завершена, а также подошло к концу восстановление фасада и крыши. Все работы планируется полностью завершить в начале ноября.

Специалисты провели большой комплекс работ по обновлению фасада — промыли плоскости от накопившихся загрязнений, отремонтировали кирпичную кладку и заделали трещины специальным строительным составом. После этого нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту.

— Особое внимание уделили восстановлению архитектурного декора, который является визитной карточкой дома. Специалисты применяли высокие технологии для того, чтобы воссоздать утерянные фрагменты лепнины. Использовали передовые полимерцементые смеси для дофрагментовки, лазерное сканирование — для максимально точного определения объемов утрат, — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Также в рамках капитального ремонта фасада специалисты обновили цоколь, заменили водосточные трубы, выполнили устройство отмостки. Кроме того, заменили входные группы.

До этого специалисты завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей дома, а сам ремонт прошел в несколько этапов.