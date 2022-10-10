Посещаемость дорогих ресторанов в Москве упала на треть после объявления частичной мобилизации

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За последние две недели посещаемость дорогих ресторанов в Москве снизилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила компания Focus Technologies.

После объявления в стране частичной мобилизации число заказов со средним чеком выше 1,5 тысячи рублей сократилось на 29 процентов год к году. За тот же период у ресторанов со средним чеком менее 1,5 тысячи рублей выручка упала всего на восемь процентов. Причиной этому может служить отъезд платежеспособных посетителей и сокращение расходов.

— Частичная мобилизация затронула большое количество активных людей. В ресторанах стало меньше мужчин. Часть из них была мобилизована, другая покинула страну. Это касается не только мужчин, но и их семей, — отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

По мнению основателя одной из сети ресторанов Сергея Миронова, редкая посещаемость заведений также может быть связана с депрессивным настроением горожан.

Аналогичные проблемы затронули также отрасль фитнеса и развлечений. Так, продажи абонементов снизились на 10–25 процентов, а также люди стали чаще отказываться от купленных годовых карт, пишет РБК.

Кроме того, российские граждане в 6,5 раза чаще стали обращаться к нотариусам и в полтора раза чаще к адвокатам после объявления в РФ частичной мобилизации