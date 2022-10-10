Информация о достижениях школьников в сфере культуры и творчества появилась в МЭШ

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В обновленном сервисе «Портфолио учащегося» Московской электронной школы (МЭШ) появились новые данные о достижениях школьников в области культуры и творчества. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы в понедельник, 10 октября.

Данную информацию загружают сотрудники столичного Департамента культуры, а школьники и их родители могут просматривать и делиться этими данными при подаче заявок на участие в конкурсах, выставках, а также рассказывать об этом в творческих школах, на семинарах и при поступлении в организации дополнительного образования различных творческих направлений.

До этого пополнять информацию в разделы «Творчество» и «Культура» могли сами пользователи и операторы организаций, подведомственных столичному Департаменту образования и науки. Теперь в разделе «Творчество» отображаются данные о творческой жизни ребенка, его достижениях, посещении кружков, а в разделе «Культура» — о посещении музеев, выставок, кинотеатров и онлайн-мероприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце сентября информационный портал «Справка МЭШ» также обновили. Педагогам, ученикам и их родителям теперь доступны большая библиотека инструкций и руководств по работе с сервисами Московской электронной школы, обучающие видео, а также система поиска ответов на актуальные вопросы.